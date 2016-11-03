Гройсман призвал коммунальные службы быть готовыми к снегопадам

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал коммунальные службы украинских городов и населенных пунктов быть готовыми к снегопадам, поскольку обеспечение проезда транспорта - это их прямая ответственность.

Об этом глава правительства сказал в интервью журналистам.

"В любом городе должен быть стандарт - черный асфальт. Идет снег - понятно, но максимум сутки, и все должно быть вычищено и зачищено. Я говорю это как человек, который знает, как это делается. Но для этого нужна ответственность и на местах", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, в конце июля Кабмин утвердил план мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2016-2017 годов, согласно которому планируется накопить на складах ТЭС и ТЭЦ 2,8 миллиона тонн угля (1,4 млн тонн угля антрацитовой группы и 1,4 млн тонн угля газовой группы) до 1 ноября 2016 года. Как сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, объединенная энергосистема страны работает сейчас в штатном режиме, замечаний к ее работе нет. При этом доля атомной энергетики составляет до 58-59%, а накопленные запасы угля на складах – 1 миллион 766 тысяч тонн. Запасы газа составляют порядка 14,7 миллиарда кубометров, что, по оценкам НАК "Нафтогаз Украины", является достаточным для прохождения отопительного сезона.

По прогнозам Гидрометцентра Украины, длительность отопительного сезона 2016-2017 годов составит 160-180 дней.

В начале октября Гройсман подчеркивал, что Украина располагает достаточными ресурсами для того, чтобы спокойно пройти отопительный сезон 2016-2017 годов, а коммунальное хозяйство на местах готово на 100%. Он подчеркивал, что многие решения зависят от местных органов власти. И если "они не решают проблему, они сами становятся проблемой", которую решит правительство.