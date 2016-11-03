Запуск Дорожного фонда могут перенести на 2018 год

Министерство финансов и транспортный комитет Верховной Рады договорились о переносе запуска Дорожного фонда, который должен стать источником финансирования ремонта и строительства автомобильных дорог страны, с 2017 на 2018 год.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава транспортного комитета Верховной Рады Ярослав Дубневич.

"Мы должны реально смотреть на возможности нашего бюджета, поэтому здесь мы нашли понимание с Минфином и согласились на полноценный запуск дорожного фонда с 2018 года", - написал он.

По его словам, в 2017 году будет проводиться реформирование "Укравтодора".

"Следующий год планируем как переходный по реформированию управления "Укравтодора" и будем добиваться увеличения строчки в проекте бюджета по программам финансирования дорожной отрасли", - добавил он.

Как сообщила пресс-служба партии "Блок Петра Порошенко" со ссылкой на Дубневича, бюджетный комитет Рады поддержал принятие законопроекта о создании дорожного фонда, но с условием, что он начнет действовать с 2018 года.

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"Вчера на заседании бюджетного комитета поддержали решение о принятии во втором чтении и в целом изменений в Бюджетный кодекс о создании Дорожного фонда. В частности, решили для недопущения разбалансировки бюджета отсрочить вступление в силу этого закона с 2017 на 2018 год", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман неоднократно заявлял, что создание дорожного фонда для качественного ремонта и строительства автомобильных дорог страны станет одним из главных приоритетов украинского правительства в 2017 году. По его словам, Кабинет министров в 2017 году планировал направить 14,2 миллиарда гривень из доходов по акцизам на ремонт и строительство дорог.

При этом, согласно проекту госбюджета на 2017 год, 14,2 миллиарда гривень заложены в бюджет Государственного агентства автодорог Украины ("Укравтодор"). В частности, на развитие и содержание автомобильных дорог предусмотрено финансирование в объеме 6,591 миллиона гривень, что практически совпадает с показателем в бюджете-2016.

Еще 7,328 миллиарда гривень предлагается выделить на выполнение долговых обязательств по привлеченным ранее кредитам. В 2016 году на эти цели было выделено почти 12 миллиардов гривень.