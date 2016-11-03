Порошенко подписал закон об универсальной программной услуге

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Соответствующий закон Верховная Рада приняла 6 октября. Им устанавливается, что перечень программ универсальной программной услуги утверждается Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания для соответствующего населенного пункта, на территории которого осуществляет деятельность провайдер программной услуги, с учетом технологии вещания.

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В частности, в состав универсальной программной услуги будут входить программы Национальной телекомпании Украины до ее преобразования в публичное акционерное общество «Национальная общественная телерадиокомпания Украины», а также телерадиоорганизаций местной и региональной категории вещания, и государственного предприятия «Парламентский телеканал «Рада» или его правопреемника при условии наличия у него лицензии на вещание.

Устанавливается, что провайдер обязан обеспечить всем абонентам возможность получения программ универсальной программной услуги.

Для распространения программ универсальной программной услуги провайдер не обязан заключать договоры с соответствующими телерадиоорганизациями.