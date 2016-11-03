Порошенко подписал законы, касающиеся благотворительных телекоммуникационных сообщений

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, глава государства подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания благоприятных условий для внедрения благотворительных телекоммуникационных сообщений». Документ принят парламентом 6 октября 2016 года.

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Закон № 1664-VIII направлен на реформирование действующего законодательства с целью создания благоприятных условий для внедрения и развития благотворительности. Документом законодательно нормируется механизм сбора средств на благотворительные цели с помощью благотворительных телекоммуникационных сообщений. Вводится понятие «благотворительное телекоммуникационное сообщение» и вводится сбор благотворительных пожертвований операторами телекоммуникаций среди абонентов исключительно при наличии согласия оператора и заключения им договора с выбранной неприбыльной организацией.

Законом предусматривается внесение изменения в законы «О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование», «О платежных системах и переводе денежных средств в Украине», «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг», «О телекоммуникациях», «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».

Президент также подписал Закон от 6 октября 2016 № 1665 - VIII «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно создания благоприятных условий для внедрения благотворительных телекоммуникационных сообщений».

Закон направлен на реформирование действующего законодательства для создания благоприятных условий для внедрения и развития благотворительности путем отправки телекоммуникационных сообщений, что обеспечит перечисление на благотворительность всей заявленной абонентом суммы.

Законом освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции оператора телекоммуникаций по предоставлению телекоммуникационных услуг в части осуществления телекоммуникационного сообщения на благотворительные цели (дополнение новым пунктом статьи 197 Налогового кодекса Украины), а также предоставляется право операторам телекоммуникаций уменьшать налоговые обязательства на сумму НДС, начисленную на часть суммы предоплаты за телекоммуникационные услуги, перечисленную как благотворительное пожертвование по поручению абонента (дополнение пунктом 192.2 статьи 192 Налогового кодекса Украины).