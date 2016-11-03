"Укрзализныця" намерена закупить недостающие грузовые вагоны у Беларуси и Молдовы - Балчун

Публичная акционерная компания "Укрзализныця" для ликвидации дефицита парка грузовых вагонов намерена обратиться за помощью к странам-соседям Украины – Республике Беларусь и Молдове.

Об этом заявил УНИАН глава правления "Укрзализныци" Войцех Балчун во время посещения Дарницкого вагоноремонтного завода в Киеве.

"У нас есть планы получить вагоны из Беларуси. Мы также будем разговаривать с Молдовой по поводу помощи вагонами", - сообщил Балчун.

"Такие договоренности между железными дорогами - это нормальное дело", - добавил он.

Балчун также отметил, что для частичного решения проблемы с дефицитом грузовых вагонов только на Дарницком вагоностроительном заводе будет до конца года построено 100 новых вагонов, а в следующем году – около 800. Всего же, по словам главы правления, в планах "Укрзализныцы" приобрести в 2017 году свыше 6 тысяч грузовых вагонов.

"Преимущественно это будет полувагоны, а также мы думаем о производстве и модернизации зерновозов", - уточнил Балчун, добавив, что "Укрзализныця" не собирается покупать или брать в аренду списанные вагоны в России.

Как сообщал УНИАН, на заседании правительства глава правления "Укрзализныци" Войцех Балчун оценил дефицит парка грузовых вагонов в 10 тысяч единиц.

Читайте также"Укрзализныця" планирует в 2017 году закупить почти 7 тысяч грузовых вагонов

Кроме того, он сообщил о планах компании выделить в 2017 году 26 миллиардов гривень на ремонт и закупку вагонов и локомотивов.

В свою очередь, на заседании правительства большинство министров раскритиковали "Укрзализныцю" за продолжающийся срыв грузоперевозок, из-за чего отечественные предприятия и компании несут огромные убытки.

Однако польского руководителя "Укрзализныци" поддержал премьер Владимир Гройсман, который призвал дать новой команде шанс и объяснил критическую ситуацию на железной дороге коррупцией и хищениями в предыдущие годы.

Эксперты указывают на многочисленные факты покупки или аренды украинскими перевозчиками списанных в России вагонов, появившихся после проведенной масштабной модернизации вагонного парка.