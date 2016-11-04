В пунктах пропуска на границе с Польшей стоят почти 1600 автомобилей

08:51, 04 ноября 2016
Транспорт/Связь
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Больше всего авто в очередях в пункте пропуска "Краковец" - 350.

Больше всего авто стоят в очереди в ПП

Сегодня утром на украинско-польской границе в очередях в пунктах пропуска стоят 1570 автомобилей.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины на своей странице в Facebook.

Очереди сохраняются в пунктах пропуска “Краковец” - 350, “Устилуг” - 250, “Рава-Русская” - 300, “Ягодин авто” - 220, “Грушев” - 120, “Угринов” - 140, “Шегини” - 120, “Смильница” – 70 автомобилей.

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Очереди на венгерском, словацком, румынском и молдавском направлении отсутствуют.

Напомним, 2 ноября, по состоянию на 22.00 в очередях в пунктах пропуска стояли 1240 автомобилей

Вчера утром, 3 ноября, в очередях к ПП на украинско-польской границе насчитывалось 1500 авто.

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