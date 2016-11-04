АМКУ отменил скандальный тендер по дноуглублению в морпорту "Южный"

Антимонопольного комитета Украины отменил скандальный тендер по проведению дноуглубления в крупнейшем украинском морпорту "Южный".

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

"Начинаем с чистого листа. Вчера вечером, решением АМКУ был отменен скандальный тендер по дноуглублению в МТП "Южный", - сообщил Лавренюк.

По его словам, новый тендер будет проведен через электронную площадку автоматизированной системы госзакупок Prozorro.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября Кабинет министров Украины одобрил проект реконструкции морского подходного канала и внутренних водных подходов к глубоководным причалам крупнейшего по объемам перевалки грузов среди портов страны - морского торгового порта «Южный» (Одесская обл.).

В пресс-службе администрации морпорта "Южный" сообщили, что победителем тендера по определению подрядчика стала компания «Ян Де Нул Украина».

Однако один из участников тендера, недовольный результатами, подал жалобу на решение комитета по конкурсным торгам в Антимонопольный комитет, который должен был рассмотреть ее 3 ноября.

21 октября премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил усилить общественный контроль за проведением дноуглубительных работ в морских торговых портах страны, а также призвал народных депутатов участвовать в оценке эффективности использования средств на эти цели.

Стоимость проведения работ по данному тендеру составляет почти 1 млрд грн.