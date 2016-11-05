На границе с Польшей в очередях застряли 700 автомобилей

По состоянию на 08.00 в пунктах пропуска на границе Украины с Польшей в очередях стоят 700 автомобилей.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины на своей странице в Facebook.

Наибольшая очередь наблюдается в ПП “Ягодин авто” – 180 автомобилей.

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В пункте "Рава-Русская" ждут оформления 150 автомобилей, в пункте "Устилуг" - 120 и "Смильница" – 80 автомобилей.

Кроме того, в ПП "Краковец" стоят 70 автомобилей, ПП "Угринов" и "Грушев" – 40 и в ПП “Шегини” – 20.

В пунктах пропуска на границе со Словакией, Румынией и Молдовой очередей нет, на границе с Венгрией стояли 10 автомобилей, сообщают пограничники.