Пассажиро-транспортный поток через КПВВ в зоне АТО остается интенсивным - ГПСУ

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Для пересечения линии разграничения сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд прибыло такое количество транспортных средств: «Майорское» – 50/220; «Марьинка» – 250/180; «Новотроицкое» – 0/50; «Гнутово» – 90/60», - говорится в сообщении.

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В целом, по данным ГПСУ, за прошедшие сутки КПВВ пересекло 20,5 тыс. человек и 3,6 тыс. транспортных средств: «Майорское» – 4865 человек и 626 транспортных средств; «Марьинка» – 5256 человек и 1186 транспортных средств; «Новотроицкое» – 3716 человек и 960 транспортных средств; «Гнутово» – 3335 человек и 847 транспортных средств; «Станица Луганская» – 3360 человек.