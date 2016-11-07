Реализация "Шелкового пути" немыслима без Украины - посол КНР

Реализация китайского инфраструктурного проекта "Шелковый путь", призванного активизировать экономическое сотрудничество и наращивание торговли между КНР и Европой, является немыслимой без Украины.

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Об этом заявил посол КНР Ду Вэй на форуме в Киеве, посвященном развитию инфраструктурного проекта "Шелковый путь" в Украине.

"Без Украины реализация инициативы ("Шелковый путь" - УНИАН) будет неполной, даже немыслимой. Из-за этого Украина стала одной из первых среди более чем 60 стран, которые присоединились к Пути", - сказал он.

При этом посол подчеркнул, что пока Украина лишь формально не участвует в инициативе Китая 16+1, предусматривающей активизацию сотрудничества с 11 странами - членами ЕС и 5 Балканскими странами.

"Хотя Украина сейчас и не является участником формата 16+1, соответствующие цели и направления сотрудничества, определенные Рижским протоколом (подписанным 5 ноября главами правительств стран - участниц формата 16+1 - УНИАН), также касаются и Украины и должны стать тем направлением, которое обе стороны должны поддерживать в будущем. Я полностью уверен в перспективах сотрудничества между Украиной и Китаем", - подчеркнул Ду Вэй.

Как сообщал УНИАН, Украина, наряду с 20 другими странами, войдет в создаваемую Китаем ассоциацию по продвижению экономического сотрудничества "Шелковый путь", для запуска которой китайские фонды собрали уже около 300 миллиардов юаней или около 46 миллиардов долларов.

Украина рассчитывает до конца 2016 года в ходе переговоров со странами –участницами Транскаспийского транспортного коридора (так называемый "новый Шелковый путь", который проходит через Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию и Украину в страны Европы) снизить сквозной тариф на перевозку на 15%, а также сократить время доставки товаров из Украины в Китай по данному маршруту на 10%.

"Шелковый путь" в обход России, применившей ограничение украинского транзита, является альтернативным способом доставки украинских товаров в направлении стран Средней Азии, включая Казахстан, Азербайджан и Туркменистан.

Справка УНИАН. 16+1 - инициатива Китая, суть которой заключается в активизации сотрудничества с 11 странами-участницами ЕС и 5 Балканскими странами (Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Латвия, Литва, Македония, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Хорватия, Черногория, Чехия, Эстония) в области инвестиций, транспорта, финансов, науки, образования и культуры. Китай в рамках инициативы в сфере экономики определил 3 приоритетные сферы потенциального сотрудничества: инфраструктура, высокие технологии и зеленые технологии.