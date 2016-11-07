Россия запретила грузоперевозки по своей территории в вагонах 10 украинских перевозчиков

Как сообщило издание "Нефтерынок", запрет выдан на основании правительственной телеграммы Федерального агентства железнодорожного транспорта от 2 ноября 2016 года.

Читайте такжеУкраина 10 ноября проведет консультации с Россией в рамках ВТО по ограничению транзита

В частности, введен запрет на перевозку грузов по территории России в вагонах собственности "Укрспецтрансгаза", который управляет парком из 1680 цистерн и осуществляет перевозку сжиженного газа с компанией «Газпром Газэнергосеть». Кроме того, запрет коснулся вагонов компаний "Укррос-Транс", "Евразия Транс Сервис", "Днепровский КПК", "Лизинговая компания ВЛ", "Трансгарат-Украина", "Риф-Транс-ЛТД", госпредприятие "Укрспецвагон", "ТД "Западный" и Стрыйский вагоноремонтный завод.

Также, согласно телеграмме, которую цитирует издание, запрещается перевозка грузов со всех станций Российской Федерации и транзитом через территорию РФ в другие государства в адрес всех грузополучателей с момента получения и до отмены, кроме порожних вагонов указанных владельцев, следующих в направлении Украины.

Как сообщалось, 17 октября 2016 года Украина продлила действие санкций против ряда российских компаний. Соответствующий указ, подписанный 17 октября президентом Петром Порошенко, о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 сентября 2016 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» вступил в силу 31 октября.

Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что с 21 октября "Укрзализныця" запретила перевозить грузы в вагонах некоторых российских железнодорожных операторов, включая "СГ-Транс", а также перевозку всех грузов и порожних вагонов, в том числе транзит по территории Украины вагонов собственности компаний "Сбербанк Лизинг", "СГ-транс", "НефтеТрансСервис", "Промтрансинвест", "Астон", "Рейл 1520". Однако позже "Укрзализныця" приостановила действие запрета до 31 октября.