В Украине на 70% выросли продажи новых коммерческих авто

Объем продаж новых коммерческих автомобилей в Украине в январе-октябре 2016 года по сравнению с показателем аналогичного периода 2015 года вырос на 70% и составил 6,2 тыс. авто, сообщила пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

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При этом в октябре рынок новых коммерческих автомобилей увеличился на 44% и составил 719 проданных авто.

Наибольшую долю в этом сегменте - 20% заняли автомобили марки Renault. Реализовав 141 коммерческий автомобиль, Renault улучшила свой прошлогодний результат на 72%.

На втором месте Fiat – 104 проданных автомобиля. Октябрьские продажи этой марки превысили показатель годичной давности на 46,5%.

Mercedes-Benz занял третье место с результатом 70 проданных авто, продемонстрировав положительную динамику к октябрю прошлого года на уровне 70,7%.

Как сообщал УНИАН, по данным "Укравтопрома", производство автотранспортных средств в Украине в январе-сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года сократилось на 31% - до 3,213 тыс. По данным ассоциации, производство коммерческих автомобилей сократилось относительно прошлогоднего показателя на 55,8% - до 484 штук.