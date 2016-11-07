В случае бездействия "Укрзализныци" перевозки в Украине могут перейти под контроль РФ – эксперт

В случае бездействия публичной акционерной компании "Укрзализныця" в вопросе обновления устаревшего подвижного состава железнодорожные перевозки в Украине могут перейти под контроль России.

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Такое мнение в интервью УНИАН высказал экс-директор по технической политике "Укрзализныцы" и бывший глава Научно-исследовательского центра железнодорожного транспорта Ростислав Демин.

«Кроме техногенной опасности устаревшего вагонного парка и экономического ущерба от невозможности «Укрзализныци» полноценно оказывать услуги промышленным предприятиям, есть дополнительный, но очень важный аспект – в случае бездействия по замене парка железнодорожные перевозки в Украине могут быть взяты под контроль Россией», – сказал Демин.

Он пояснил, что Россия сейчас активно реализует программу обновления подвижного состава, строит новые вагоны, а для ускорения этого процесса в стране фактически введен запрет на продление срока службы старых вагонов. В связи с этим в России накопилось большое количество списанных старых вагонов, которые, по словам эксперта, массово хлынут в Украину: сначала вагоны, затем локомотивы.

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Демин отметил, что ассоциации экспортеров в своих обращениях к правительству требуют разрешить массовую эксплуатацию вагонов стран СНГ, но это, по мнению эксперта, «ничего не принесет технически».

«Для экономической безопасности страны использовать вагоны агрессора – это точно плохо. Монголия и Армения фактически лишились своих железных дорог, передав их в управление РЖД (госкомпания «Российские железные дороги» – УНИАН). Теперь из-за ситуации с подвижным составом и Украина может отдать кусок своей экономической независимости в руки России», – добавил Демин.

По его оценкам, в Украине эксплуатируется порядка 2-3 тысяч российских вагонов.

«Но если мы ничего не будем делать, то наша железная дорога будет просто поглощена российскими структурами. Вот это я знаю точно. И времени на раскачку совершенно нет», – добавил Демин.

Эксперт также отметил, что более 40 тысяч грузовых вагонов "Укрзализныци" сегодня нуждаются в замене в течение 4-5 лет, при этом необходимо снимать с эксплуатации ежегодно не менее 10 тыс. старых вагонов, так как они несут техногенную опасность.

«Укрзализныцю» следует лишить данного парка, насильственно выкупив его… Не дать монополисту возможности эксплуатировать старые локомотивы – это и есть главное условие успеха по замене парка», – считает эксперт.

Помимо проблемы с нехваткой локомотивов и вагонов, Демин отметил низкую оборачиваемость вагонов при погрузке, то есть время от одной погрузки до другой, которая иногда составляет 11-12 дней вместо 3-5 дней нормы.

«Получается, что у нас не менее 10 тысяч вагонов в день просто заморожены и не могут принять участие в перевозке грузов… Однако если говорить о том количестве вагонов, которое надо построить, то эта цифра в 4 раза больше», – сказал эксперт, добавив, что не следовало бы разрешать эксплуатировать почти все вагоны «Укрзализныци», так как почти 90% этих вагонов уже исчерпали свой срок эксплуатации – 22-25 лет.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» сообщила о планах в 2017 году приобрести почти 3,6 тыс. вагонов за средства ЕБРР, а в целом пополнить парк на 6,6 тыс. грузовых полувагонов.

Стоит отметить, что многие участники рынка жаловались на систематическую нехватку вагонов «Укрзализныци», что может привести к срыву сроков внешних контрактов и ставит под угрозу выполнение государственных экспортных программ в целом.

В частности, Украинская зерновая ассоциация (УЗА) не единожды жаловалась на недостаточное количество вагонов-зерновозов для осуществления перевозок зерновых ж/д транспортом в пиковый период экспорта. Кроме того, «Укрметаллургпром» подчеркивал, что Украина может недополучить 1,8 млрд долл. валютной выручки из-за нехватки вагонов для перевозки металлургической продукции, а также из-за ограниченной пропускной способности на некоторых ж/д участках в зоне АТО.

В конце сентября министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщил о проблемах с доставкой угля на склады теплоэлектростанций в связи с нехваткой вагонов в объеме около 1,3 тыс. штук.

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