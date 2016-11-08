На границе с Польшей в очередях стоят 1000 автомобилей - ГПСУ

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины на своей странице в Facebook.

В ПП “Устилуг» ожидают оформления 350 автомобилей, ЧП «Рава-Русская» и “Краковец” - по 200 авто, ПП «Угринов» - 100. Кроме того, 150 авто стоят в ПП «Ягодин авто».

Читайте такжеВолонтеры начали восстановление закрытого железнодорожного маршрута между Украиной и Польшей

На пунктах пропуска “Грушев”, "Смильница”, “Шегини” очередей нет.

Также, очередь в 15 автомобилей наблюдается на границе с Венгрией в ПП "Вилок".

В других пунктах пропуска на границе с Венгрией, а также со Словакией, Румынией и Молдовой очередей нет.