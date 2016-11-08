На границе с Польшей в очередях стоят 1000 автомобилей - ГПСУ
00:44, 08 ноября 2016Транспорт/Связь
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В пунктах пропуска на границе Украины с Польшей по состоянию на 22.00 в очередях стоят 1000 автомобилей.
В ПП “Устилуг» ожидают оформления 350 автомобилей / фото: УНИАН
Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины на своей странице в Facebook.
В ПП “Устилуг» ожидают оформления 350 автомобилей, ЧП «Рава-Русская» и “Краковец” - по 200 авто, ПП «Угринов» - 100. Кроме того, 150 авто стоят в ПП «Ягодин авто».
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На пунктах пропуска “Грушев”, "Смильница”, “Шегини” очередей нет.
Также, очередь в 15 автомобилей наблюдается на границе с Венгрией в ПП "Вилок".
В других пунктах пропуска на границе с Венгрией, а также со Словакией, Румынией и Молдовой очередей нет.
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