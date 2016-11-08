Российские компании ВТБ и Альфа-Групп инвестируют в мобильного оператора Turkcell

Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.

"Настоящая договоренность предусматривает намерение сторон осуществить инвестиции в турецкую телекоммуникационную компанию Turkcell в связи с возможным увеличением доли Альфа-Групп в операторе", - заявили в ВТБ.

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Как отметили в ВТБ, "участие в подобной сделке отражает стремление ВТБ еще более диверсифицировать свои инвестиционный и кредитный портфели – в этом случае за счет одного из несомненных лидеров в области телекоммуникаций на быстрорастущем и высокодоходном турецком рынке".

"По мнению специалистов ВТБ, предполагаемая сделка может способствовать увеличению валютных доходов компании Turkcell и в перспективе оказать дополнительное положительное влияние на ее инвестиционную привлекательность", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в июле 2015 года турецкий телекоммуникационный холдинг Turkcell завершил сделку по покупке у финансово-промышленной группы СКМ Рината Ахметова 44,96% акций компании Euroasia Telecommunications Holding BV (Нидерланды), которой принадлежит один из крупнейших украинских мобильных операторов «Астелит» (ТМ Life).