"Брешь в санкционной блокаде": в РФ заявили о прямом паромном сообщении Турции с Крымом

В Госдуме РФ заявили, что Турция принимает прямой паром из оккупированного Россией Севастополя в Зонгулдак, несмотря на официальное непризнание аннексии Крыма. Об этом в Facebook написал "депутат" Госдумы от аннексированного Крыма Руслан Бальбек.

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"до ноября 2015 года паром "Варяг" выходил из Севастополя, шел в Новороссийск, где оформлялись соответствующие судовые документы и только после этого он шел в порт, потому что документацию, заполненную в Крыму, турецкая сторона не принимала", - пояснил Бальбек.

Теперь же, как утверждает "депутат", прямое сообщение возобновилось и в ноябре 2016 года паром "Варяг" совершил первый рейс напрямую из Севастополя в Зонгулдак с документами, оформленными в Крыму.

"Турецкая сторона приняла их (документы - УНИАН) и обеспечила весь необходимый портовый сервис. Что же это, как не брешь в санкционной блокаде? Турецкий чиновник принимает на оформление документы, заполненные в Крыму (территорию, которую не признает его правительство), оформляет груз, желает счастливого пути, а местное издание еще и пишет статью о том, как они рады прибытию крымского судна… Да, в Стамбуле на это закрывают глаза, не делают никаких заявлений, официально дистанцируются от Крыма. Тем не менее госслужащие Турции работают с крымской компанией, принимают документы, заполненные в Крыму", - утверждает Бальбек.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская "власть" заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.