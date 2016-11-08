В Мининфраструктуры хотят сократить сборы в морпортах минимум вдвое

Министерство инфраструктуры Украины намерено в ноябре утвердить новую методику расчета портовых сборов, взимаемых с судов в украинских морских торговых портах, которая предполагает снижение тарифных ставок как минимум в два раза.

"Мы видим падение грузооборота в украинских портах из года в год. Неконкурентная тарифная политика в контексте портовых тарифов и сборов. Мы сейчас над этим работаем, есть политическая воля и президента, и премьера, и в ноябре мы утвердим новую методику портовых сборов, которая снизит их минимум в два раза", - сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала 3S.TV.

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Как сообщал УНИАН, 7 ноября первый заместитель министра инфраструктуры Украины Евгений Кравцов отмечал, что разработка новой методики расчета портовых сборов находится на финальной стадии работы со Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией и ее планируется утвердить до конца текущего года.

В конце июня Кабинет министров Украины одобрил снижение ставок портовых сборов для транзитных грузов на 50% во всех морских портах страны с целью привлечения дополнительных грузопотоков.

На материковой части Украины насчитывается 13 государственных морских портов. В частности, в Одесском регионе работают Одесский, порт "Черноморск" (бывший Ильичевский), Белгород-Днестровский порты и порт "Южный", в Николаевском регионе расположены Николаевский порт и порт "Ольвия" (ранее специализированный порт "Октябрьск"). Также Украина имеет свои порты в Азовском регионе – Мариупольский и Бердянский, а на Дунае их всего три – Ренийский, Измаильский и Усть-Дунайский. Порты Херсонского региона – Херсонский и Скадовский.

Порты аннексированного Россией в марте 2014 года Крымского полуострова – Керченский, Севастопольский, Феодосийский, Ялтинский и Евпаторийский.