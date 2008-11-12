Кабмин предлагает отменить НДС для международных перевозок

Кабинет министров Украины предлагает отменить НДС для украинских перевозчиков при выполнении ими международных рейсов.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие изменения законодательства, по словам министра транспорта и связи Иосифа ВИНСКОГО, были одобрены сегодня на заседании Кабмина.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день украинские перевозчики находятся в сложных конкурентных условиях в связи с действием этого налога.

«К сожалению, до сегодняшнего времени экономическая ситуация была такой, что наши автомобильные перевозчики имели больше сложностей, чем наши соседи, в частности поляки. И одним из аспектов, который создавал неконкурентное положение, было как раз действие НДС на международные перевозки, чего нет в других странах», - подчеркнул И.ВИНСКИЙ.

Он сообщил, что в результате действия НДС у перевозчиков изымалось в год 110-140 млн. грн.

«Чтобы наши перевозчики были более конкурентоспособны, принято решение отменить этот налог и сделать его с нулевой ставкой», - отметил он, высказав уверенность, что такое решение позитивно отразится на экономическом положении автопредприятий.