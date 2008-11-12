«Укрзализныця» получит 300 млн. долл. льготного кредита

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение выделить «Укрзализныце" 125 млн. долл. льготного кредита.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседании Кабмина.

Кроме того, Европейский инвестиционный банк предоставит ведомству 175 млн. евро.

«Все эти деньги пойдут на расширение подвижного состава «Укрзализныци», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, заказ большого количества подвижного состава приведет к формированию внутреннего рынка на металлопродукцию, что поможет снизить кризисные явления в Украине, поскольку, по словам премьера, одним из последствий финансового кризиса является отсутствие рынков сбыта для металлопродукции.

Ю.ТИМОШЕНКО выразила надежду, что весь подвижной состав будет приобретен исключительно на украинских машиностроительных предприятиях.

В свою очередь, министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ на брифинге для журналистов сообщил, что первый транш международного кредита, выделенного Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком для «Укрзализныци», поступит сразу после Нового года.

«Первый транш поступит сразу после Нового года. И у нас уже есть, куда их вложить», - сказал И.ВИНСКИЙ.

Он отметил, что это первый кредит для «Укрзализныци», где нет государственных гарантий.

«Гарантии – собственность и экономическое состояние самой «Укрзализныци», - сказал министр.

По мнению И.ВИНСКОГО, данный кредит позволит серьезно усилить возможности «Укрзализныци». «Весь кредит будет направлен исключительно на развитие материальной базы «Укрзализныци». Это вагоны, электровозы, тепловозы и путейное хозяйство», - сказал министр. Напомним, ранее планировалось привлечь кредит ЕБРР для покупки «Укрзализныцей» 241 вагона у Крюковского вагоностроительного завода.

Он не назвал ставку, под которую выделен кредит, однако подчеркнул, что «кредит выгодный, условия на фоне условий, складывающихся в Европе, в 2-3 раза ниже», - сказал И.ВИНСКИЙ.