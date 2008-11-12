Кабмин перераспределил средства на реконструкцию аэропортов

Правительство перераспределило бюджетные средства, предусмотренные в 2008 году на реконструкцию аэропортов в рамках подготовки к Евро-2012, в пользу аэропортов «Львов», «Киев», «Запорожье» (г. Днепропетровск).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК сегодня журналистам.

В частности, по словам И.ВАСЮНИКА, в 2008 году на реконструкцию аэропорта «Львов» планируется выделить 13 млн. грн., в том числе 3,580 млн. грн. – на подготовку проектной документации на реконструкцию, 2 млн. грн. – на проведение строительных работ и 7,230 млн. грн. – на изготовление проектной документации на строительство нового аэровокзала.

«На реконструкцию аэропорта «Киев» в Жулянах еще до конца этого года будет выделено 95 млн. грн. на завершение ремонта и реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Таким образом, после реконструкции этот аэропорт сможет принимать самолеты по требованиям УЕФА», - сказал вице-премьер.

Кроме того, по его словам, также до конца 2008 года планируется выделить 2,5 млн. грн. на изготовление проекта по реконструкции аэропорта «Запорожье», который является резервным аэропортом в Днепропетровске.

Отметим, к чемпионату Европы по футболу в 2012 году намечено провести реконструкцию пяти аэропортов страны.

18 апреля Украина и Польша выиграли организованный УЕФА тендер на проведение чемпионата Европы по футболу 2012 года, матчи будут проходить в Киеве, Львове, Донецке и Днепропетровске и в польских Варшаве, Вроцлаве, Гданське и Познани.