На границе с Польшей в очередях ждут почти тысяча автомобилей - ГПСУ

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

В частности, в пропускном пункте "Устилуг" стоят 400 автомобилей, "Ягодин авто" - 300, "Рава-Русская" - 150, "Угринов" - 120.

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В пунктах пропуска "Краковец", "Шегини", "Смильница" и "Грушев" очередей нет.

Также автомобильных очередей нет в пунктах пропуска на границе со Словакией, Румынией, Венгрией и Молдовой.