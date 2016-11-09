На границе с Польшей в очередях ждут почти тысяча автомобилей - ГПСУ

02:16, 09 ноября 2016
Транспорт/Связь
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По состоянию на 22:00 8 ноября в очередях в пунктах пропуска на границе с Польшей стоят 970 автомобилей.

фото: УНИАН

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

В частности, в пропускном пункте "Устилуг" стоят 400 автомобилей, "Ягодин авто" - 300, "Рава-Русская" - 150, "Угринов" - 120.

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В пунктах пропуска "Краковец", "Шегини", "Смильница" и "Грушев" очередей нет.

Также автомобильных очередей нет в пунктах пропуска на границе со Словакией, Румынией, Венгрией и Молдовой.

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