На границе с Польшей в очередях ждут почти тысяча автомобилей - ГПСУ
02:16, 09 ноября 2016Транспорт/Связь
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По состоянию на 22:00 8 ноября в очередях в пунктах пропуска на границе с Польшей стоят 970 автомобилей.
В пропускном пункте "Устилуг" стоят 400 автомобилей / фото: УНИАН
Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.
В частности, в пропускном пункте "Устилуг" стоят 400 автомобилей, "Ягодин авто" - 300, "Рава-Русская" - 150, "Угринов" - 120.
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В пунктах пропуска "Краковец", "Шегини", "Смильница" и "Грушев" очередей нет.
Также автомобильных очередей нет в пунктах пропуска на границе со Словакией, Румынией, Венгрией и Молдовой.
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