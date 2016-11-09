В России надумали создать паромную линию для перевозки грузовиков в обход Польши
Российский Минтранс хочет снизить транзитную зависимость от Варшавы в связи с "нестабильной политикой польских коллег".
Минтранс РФ объявил о намерении проработать вопрос расширения паромных перевозок для увеличения российского экспорта в Европу.
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Как пишет Прайм, российское ведомство хочет снизить транзитную зависимость от Варшавы в связи с "нестабильной политикой польских коллег".
Партнером Минтранса РФ по этому проекту, вероятно, станет компания DFDS. Накануне заместитель главы ведомства Николай Асаул провел встречу с руководством транспортного холдинга.
"Маршрут будет разработан таким образом, чтобы безопасно и оперативно доставлять грузовики с товарами, при этом соблюдая комфортные условия для водителей транспортных средств", - указано в сообщении Минтранса РФ.
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По итогам серии переговоров стороны рассчитывают подписать меморандум о сотрудничестве.
Напомним, в начале года перевозки грузов между странами были приостановлены из-за позиции Варшавы, которая выразила недовольство изменениями в российском законодательстве по квотам на проезд. Впоследствии, стороны смогли прийти к компромиссу.
Ожидается, что транспортные ведомства стран проведут новые переговоры по обмену разрешениями на проезд грузовиков в 2017 году уже завтра – 10 ноября.