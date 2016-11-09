Почти половина всего финансирования дорог пришлась на пять областей - экспертный отчет

Почти 50%, или 4,87 миллиарда гривень, всего финансирования дорожного сектора Украины в 2016 году получили пять областей.

Согласно отчету Инициативы по прозрачности строительства проекта Constrution Sector Transparency Initiative (CoST) в Украине, наибольшее финансирование получили Львовская, Ивано-Франковская, Одесская, Днепропетровская и Полтавская области.

"Согласно официальным документам, предоставленным Инициативе CoST Службами автомобильных дорог в областях и Государственным агентством автомобильных дорог Украины, наибольшие суммы по финансированию ремонта дорог в 2016 году (с учетом всех источников) получили Львовская область (1,703 миллиарда гривень), Одесская (1,32 миллиарда гривень), Ивано-Франковская (769,284 миллиона гривень), Днепропетровская (585,232 миллиона гривень) и Полтавская (494,67 миллиона гривень)", - говорится в отчете CoST.

В отчете отмечается, что остальные 19 областей на ремонт дорог государственного значения в этом году получили 5,42 миллиарда гривень, или 53% от общего финансирования.

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"Если сравнивать финансирование нескольких областей, примерно одинаковых по протяженности дорог государственного значения, то получим достаточно интересные условные соотношения. Ремонт дорог во Львовской области по финансированию равен ремонту в 19-ти Ровенских областях; Ивано-Франковская область профинансирована на общую сумму, соответствующую 4-м Закарпатским; Одесская равна 4-м Черниговским; средства, выделенные на ремонт Днепропетровской области, равны финансированию дорог 3-х Харьковских; а Полтавской - 3-х Сумских", - отметили представители организации.

Как сообщал УНИАН, согласно госбюджету на текущий год, финансирование дорожной отрасли составило 18,7 миллиарда гривень. Из этой суммы 6,5 миллиарда было выделено на развитие и содержание автомобильных дорог, еще 12 миллиардов гривень - на выполнение долговых обязательств по ранее привлеченным кредитам.

При этом, в проекте госбюджета на 2017 год на дорожный сектор предлагается выделить 14,8 миллиарда гривень.