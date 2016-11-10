На границе с Польшей в очередях застряли около 1300 автомобилей - ГПСУ

На пунктах пропуска на границе с Польшей по состоянию на 8 часов утра 10 ноября свой очереди ожидали 1270 единиц автотранспорта.

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Об этом сообщили в пресс-службе Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

В частности, на пунктах пропуска "Устилуг" и "Рава-Русская" - по 300 автомобилей, "Шегини" - 200, "Ягодин авто"- 150, "Краковец" - 130, "Угринов" - 80, "Смильница" - 60, "Грушев" - 50.

На границе со Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой очередей не было.