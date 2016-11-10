"Укрзализныця" запустила мобильную версию сайта по продаже билетов

Публичная акционерная компания "Укрзализныця" сегодня, 10 ноября, запустит мобильную версию сайта по продаже железнодорожных билетов, сообщил глава правления компании Войцех Балчун на своей странице в сети в Facebook.

"Стартуем сегодня. Около 14:00. С небольшой, но полезной опцией, которая пригодится пользователям смартфонов, которые планируют поездки поездами "Укрзализныци". Запускаем мобильную версию нашего сайта по продаже билетов booking.uz.gov.ua и движемся к мобильному приложению", - написал Балчун.

Он пояснил, что универсальная мобильная версия сайта для заказа билетов и их оплаты банковской картой с помощью смартфонов разработана под любую операционную систему гаджетов.

"Надеемся, что это еще один стимул для пользователей обратиться к нашему сайту, избавиться от очередей и снизить нагрузку на кассы. А главное - сэкономить средства и время, которое, как известно, тоже деньги", - отметил Балчун.

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Глава правления компании также подчеркнул, что на сегодня уже более трети ж/д билетов продается через Интернет, а наибольшая доля из них приходится на официальный сайт "Укрзализныци".

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзалзиныця" сообщила о планах до конца года запустить мобильное приложение, которое позволит пассажирам осуществлять покупку билетов с помощью своего смартфона.

Руководство "Укрзализныци" также планирует до конца текущего года разработать детальный план развития компании на 5 лет.

В планах руководства компании в сегменте пассажирских перевозок предусмотрено повышение качества санитарного состояния вагонов и обеспечение надлежащего температурного режима.

Кроме того, во избежание коррупционных рисков руководство "Укрзализныци" хочет усовершенствовать сервис продажи билетов, в частности, путем внедрения его мобильной версии, терминалов самообслуживания и создания единого транспортного портала - онлайн-окна.