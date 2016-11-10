"Укрзализныця" запустила мобильную версию сайта по продаже билетов
Балчун отметил, что новшество поможет избавиться от очередей и снизить нагрузку на кассы, а также сэкономить средства и время, которое, как известно, тоже деньги.
Публичная акционерная компания "Укрзализныця" сегодня, 10 ноября, запустит мобильную версию сайта по продаже железнодорожных билетов, сообщил глава правления компании Войцех Балчун на своей странице в сети в Facebook.
"Стартуем сегодня. Около 14:00. С небольшой, но полезной опцией, которая пригодится пользователям смартфонов, которые планируют поездки поездами "Укрзализныци". Запускаем мобильную версию нашего сайта по продаже билетов booking.uz.gov.ua и движемся к мобильному приложению", - написал Балчун.
Он пояснил, что универсальная мобильная версия сайта для заказа билетов и их оплаты банковской картой с помощью смартфонов разработана под любую операционную систему гаджетов.
"Надеемся, что это еще один стимул для пользователей обратиться к нашему сайту, избавиться от очередей и снизить нагрузку на кассы. А главное - сэкономить средства и время, которое, как известно, тоже деньги", - отметил Балчун.
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Глава правления компании также подчеркнул, что на сегодня уже более трети ж/д билетов продается через Интернет, а наибольшая доля из них приходится на официальный сайт "Укрзализныци".
Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзалзиныця" сообщила о планах до конца года запустить мобильное приложение, которое позволит пассажирам осуществлять покупку билетов с помощью своего смартфона.
Руководство "Укрзализныци" также планирует до конца текущего года разработать детальный план развития компании на 5 лет.
В планах руководства компании в сегменте пассажирских перевозок предусмотрено повышение качества санитарного состояния вагонов и обеспечение надлежащего температурного режима.
Кроме того, во избежание коррупционных рисков руководство "Укрзализныци" хочет усовершенствовать сервис продажи билетов, в частности, путем внедрения его мобильной версии, терминалов самообслуживания и создания единого транспортного портала - онлайн-окна.