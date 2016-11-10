"Укрзализныця" потратит 3 миллиона на обслуживание американского вертолета

Филиал "Центр сервисного обеспечения" Публичной акционерной компании "Укрзализныця" объявил тендер на закупку услуги по техническому обслуживанию американского гражданского вертолёта Bell 430 с предполагаемой ценой закупки 2,98 млн грн.

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Данные торги объявлены 7 ноября через электронную площадку автоматизированной системы госзакупок Prozorro.

Так, закупка проводится в форме переговорной процедуры, при этом отмечается, что в связи с отсутствием конкуренции на рынке (в том числе по техническим причинам), соответствующий договор может быть заключен только с одним поставщиком.

Так, филиал "Укрзализныци" намерен заключить договор с участником торгов - авиакомпанией "Проминтерсервис", предложившей за свои услуги 2,96 млн грн с учетом НДС. Данная компания специализируется на обслуживании вертолетов и предоставлении их в аренду, а также на продаже авионики.

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Согласно условиям тендерной документации, данная компания должна предоставить свои услуги по обслуживанию вертолета до конца текущего года.

Обжалование намерения заключить данный договор проводится до 19 ноября.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Реестра гражданских воздушных судов Украины по состоянию на 10 ноября в собственности "Укрзализныци" находится американский вертолёт Bell 430 2003 года выпуска стоимостью свыше 1 млн долл. Дата выдачи регистрационного удостоверения «Укрзализныце» - 29 декабря 2014 года.

Цена вертолета Bell 430, в зависимости от модификации и года выпуска, варьируется от 1 млн долл. до 6 млн долл.

В феврале 2016 года "Укрзализныция" сообщила, что данный вертолет не эксплуатирует.

По данным СМИ, "Укрзализныця" приобрела данный вертолет в 2003 году за 8 млн долл. В 2007 году на нем летал тогдашний премьер-министр Виктор Янукович во время избирательной кампании на досрочных выборах в Верховную Раду.

Разработчиком вертолета Bell 430 является компания Bell Helicopter - американский производитель вертолётов и винтокрылов, входящий в конгломерат Textron. Штаб-квартира компании располагается в Форт-Уэрте, Техас. Военное производство расположено в Техасе, гражданское - в канадском городе Мирабель. Фирма обслуживает операторов, эксплуатирующих вертолёты Bell, в 120 странах мира.