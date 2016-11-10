Польша выделит 68 миллионов евро кредита на ремонт 6 приграничных дорог на западе Украины

Как сообщила пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"), соответствующее решение внесено в протокол украинско-польской рабочей группы по вопросам транспорта, который был подписан заместителем министра инфраструктуры и строительства Республики Польша Ежи Шмитом и заместителем министра инфраструктуры Украины Юрием Лавренюком.

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В сообщении отмечается, что данное решение было принято сегодня в ходе визита представителей Министерства инфраструктуры Польши в Украину.

В частности, планируется отремонтировать отдельные участки на дорогах Яворов – Грушев, Грушев – Немиров, Нижанковичи – Самбор – Дрогобыч – Стрый, Червоноград – Рава-Русская, КПП "Смильница" – Старый Самбор, Устилуг – Луцк – Ривне.

"Довольно символично, что именно с Польшей мы планируем воплотить этот важный проект по развитию приграничных дорог. Для Украины каждый капитально отремонтированный километр является крайне важным. Уверен, что у нас получится хорошая команда и для обеих стран эта инвестиция откроет новые транзитные и туристические возможности и закрепит наши торгово-экономические отношения", – цитирует пресс-служба исполняющего обязанности главы "Укравтодора" Славомира Новака.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2015 года Украина и Польша заключили межправительственное соглашение о предоставлении кредита в размере 100 млн евро на улучшение приграничных дорог и таможенного сообщения.

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В начале октября 2016 года Верховная Рада приняла соответствующий закон, которым распределила кредит Польши на условиях связанной помощи следующим образом: 68 млн евро - на ремонт дорог, 25 млн евро - для Государственной фискальной службы и таможни и 7 млн евро - для Государственной пограничной службы.

Согласно отчету Инициативы по прозрачности строительства проекта Constrution Sector Transparency Initiative (CoST) в Украине, почти 50%, или 4,87 млрд грн, всего финансирования дорожного сектора Украины в 2016 году получили пять областей - Львовская, Ивано-Франковская, Одесская, Днепропетровская и Полтавская. В отчете отмечается, что остальные 19 областей на ремонт дорог государственного значения в этом году получили 5,42 млрд грн, или 53% от общего финансирования.

Согласно госбюджету на текущий год, финансирование дорожной отрасли составило 18,7 млрд грн. Из этой суммы 6,5 млрд было выделено на развитие и содержание автомобильных дорог, еще 12 млрд грн - на выполнение долговых обязательств по ранее привлеченным кредитам.

При этом в проекте госбюджета на 2017 год на дорожный сектор предлагается выделить 14,8 млрд грн.