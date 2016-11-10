Во Львове провели пробный запуск трамвая на Сихов (видео)
В городе ведутся завершающие работы перед открытием трамвайной линии на Сихов - первый трамвай поедет 17 ноября.
Во Львове сегодня, 10 ноября, специалисты ЛКП «Львовэлектротранс» провели пробный запуск трамвая на Сихов, сообщает ZIK.
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Планируется, что на линии будет курсировать 13 вагонов, 7 из них – приобретенные в этом году в компании «Электрон». Интервал движения составит 5-6 минут.
Как обещали в Львовском городском совете, из Сихова до центра на трамвае можно будет добраться за 25-30 минут.
Пользователь Facebook Влад Машкин обнародовал на своей странице видео запуска трамвая.
Напомним, во Львове продолжаются завершающие работы перед открытием трамвайной линии на Сихов. Первый трамвай в микрорайон поедет в следующий четверг, 17 ноября, по маршруту пл. Соборная – кинотеатр им. Довженко.