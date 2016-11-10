В Одесской области с 10 декабря закроют участок дороги Одесса - Рени

Как сообщили УНИАН в Белгород-Днестровской районной государственной администрации, в связи с капитальным ремонтом моста на автодороге государственного значения Одесса-Рени возле Паланка с 10 декабря будет закрыт проезд. Транспорт будет перенаправляться по другим автомобильным дорогам.

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В Службе автомобильных дорог в Одесской области пояснили, что аварийная ситуация сложилась на мосту через протоку реки Днестр, разрушены плиты прогонного строения. Для выполнения ремонтных работ будет закрыто движение транспортных средств по автодороге М-15 Одесса-Рени, км 52 - км 53.

Объезд участка будет осуществляться через пгт Затока, город Белгород-Днестровский по автодорогам Одесса-Белгород-Днестровский-Монаши; Кучурганы - Беляевка – Маяки – Овидиополь и пр.

Планируется, что движение автотранспорта на трассе Одесса-Рени будет восстановлено после окончания ремонта моста в июне 2017 года.