Пограничники просят не ехать завтра через пункт пропуска "Ужгород"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе пограничного ведомства.

«По имеющейся информации, с 10.00 12 ноября владельцы автомобилей с иностранной регистрацией могут начать очередную акцию по блокированию дороги, ведущей к пункту пропуска «Ужгород» на границе со Словакией. Активисты организовывают такие действия, чтобы добиться увеличения срока транзита на ввоз транспортных средств на территорию Украины», - говорится в сообщении.

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Именно поэтому, в связи с возможными действиями активистов, Госпогранслужба просит граждан учесть данную информацию и рекомендует при планировании поездок с последующим пересечением границы выбирать маршруты через другие пункта пропуска: «Малые Сельминцы» (пешеходный и для велосипедистов) – с 09.00 до 21.00; «Малый Березный» (автомобильный, пешеходный и для велосипедистов) – круглосуточно; «Чоп (Страж)» (железнодорожный) – круглосуточно, по графику движения поездов.