Львовских таможенников подозревают в подделке документов: помогли ввезти 10 тысяч авто без уплаты пошлины

Должностных лиц Львовской таможни подозревают в служебной подделке официальных документов. С их помощью на территорию Украины ввезли более 10 тысяч автомобилей из-за границы без уплаты ввозной пошлины.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

«9 ноября прокуратура Львовской области начала досудебное расследование по факту внесения служебными лицами Львовской таможни ГФС ложных сведений в электронные журналы пунктов пропуска АСМО «Инспектор». Это дало возможность гражданам-нерезидентам с января до сентября этого года ввезти на территорию Украины более 10 тысяч транспортных средств на иностранной регистрации», - говорится в сообщении прокуратуры.

Сейчас следователи устанавливают размер причиненных убытков, вызванных неуплатой ввозной пошлины на транспортные средства, находящиеся на таможенной территории Украины как временно ввезенные сроком до одного года и которые в настоящее время не вывезены за пределы страны.

Досудебное расследование продолжается.