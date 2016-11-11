Львовских таможенников подозревают в подделке документов: помогли ввезти 10 тысяч авто без уплаты пошлины
Сейчас следователи устанавливают размер причиненных убытков, вызванных неуплатой ввозной пошлины на транспортные средства, находящиеся на таможенной территории Украины как временно ввезенные сроком до одного года и которые в настоящее время не вывезены за пределы страны.
Должностных лиц Львовской таможни подозревают в служебной подделке официальных документов. С их помощью на территорию Украины ввезли более 10 тысяч автомобилей из-за границы без уплаты ввозной пошлины.
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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.
«9 ноября прокуратура Львовской области начала досудебное расследование по факту внесения служебными лицами Львовской таможни ГФС ложных сведений в электронные журналы пунктов пропуска АСМО «Инспектор». Это дало возможность гражданам-нерезидентам с января до сентября этого года ввезти на территорию Украины более 10 тысяч транспортных средств на иностранной регистрации», - говорится в сообщении прокуратуры.
Сейчас следователи устанавливают размер причиненных убытков, вызванных неуплатой ввозной пошлины на транспортные средства, находящиеся на таможенной территории Украины как временно ввезенные сроком до одного года и которые в настоящее время не вывезены за пределы страны.
Досудебное расследование продолжается.