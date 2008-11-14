Цены на проезд в Киеве изучаются

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ продлил сроки выяснения обоснованности повышения тарифов на услуги транспорта в столице. Об этом сообщает его пресс-служба.

«Учитывая то, что Киевская власть начала предоставлять необходимую документацию рабочим группам по проверке обоснованности повышения тарифов лишь после дополнительного поручения первого вице-премьер-министра Украины силовым службам, по просьбе руководителей рабочих групп А. ТУРЧИНОВ продлил срок выяснения обоснованности повышения тарифов на услуги транспорта», - отмечается в сообщении.

Также Александр Турчинов поручил Министерству транспорта и связи Украины разработать типичное положение для расчета тарифов на транспортные услуги коммунального транспорта.

Как сообщал УНИАН, Как сообщал УНИАН, 7 ноября в открытом заявлении профсоюза работников коммунального транспорта Киева не исключили возможность остановки всего подвижного состава в пятницу, 14 ноября, в знак протеста против вмешательства Кабинета министров в решение городских властей с целью отменить повышение тарифов.

Справка УНИАН. Киевская городская государственная администрация издала распоряжение о повышении стоимости проезда в городском пассажирском транспорте: с 4 ноября с.г. одна поездка в метрополитене стоит 2 грн., если пассажир покупает один жетон на проезд. Проезд в наземном транспорте стоит 1,5 грн., если купить билет заранее в киоске, и 2 грн. – если в салоне автобуса, трамвая или троллейбуса.

Прокуратура Киева начала проверку соблюдения столичной городской государственной администрацией законодательства при введении новых тарифов на проезд в общественном транспорте.

6 ноября первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ поручил Министерству транспорта и связи совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Украины проверить обоснованность повышения тарифов на услуги городского пассажирского транспорта в Киеве. О результатах проверки члены рабочей группы должны доложить первому вице-премьеру до 13 ноября.