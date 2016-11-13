Акция по блокированию дорог продолжается: "пересечники" стоят на границе со Словакией и Румынией
Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией продолжили акцию препятствования движению на дорогах, которые ведут к пунктам пропуска «Ужгород» на границе со Словакией, и «Солотвино» – на границе с Румынией.
Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, для отслеживания ситуации на месте находятся представители Национальной полиции.
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В ведомстве напомнили, что вчера, 12 ноября, такая же акция несколько часов длилась перед автомобильным пунктом пропуска «Рава-Русская».
Как сообщал УНИАН, 12 ноября владельцы автомобилей с иностранной регистрацией проводили акцию по блокированию дорог перед пунктами пропуска «Рава-Русская» (граница с Польшей), «Солотвино» (граница с Румынией) и «Ужгород» (граница со Словакией). Активисты организовали акцию, чтобы добиться увеличения срока транзита на ввоз транспортных средств в Украину. По факту блокирования транспортных коммуникаций на границе со Словакией и Румынией начато уголовное производство.