В понедельник утром в Киев не будут пускать грузовики из-за снегопада

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева.

«В понедельник, 14 ноября, с 6:30 въезд крупногабаритного транспорта в столицу будет закрыт. Соответствующее решение было принято во время заседания оперативного штаба по вопросам противодействия чрезвычайным ситуациям», - говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что, в случае усиления снегопадов въезд фур и грузовиков в город закроют уже сегодня, 13 ноября, – решение будут принимать в зависимости от погодных условий.

В пресс-службе напомнили, что, по прогнозам синоптиков, 13-14 ноября в Киеве ожидается осложнение погодных условий: снег, метели, порывы ветра, на дорогах гололедица.

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По словам Пантелеева, временный запрет въезда крупногабаритного транспорта в город доказал свою эффективность в прошлом году. «Ограничение движения дает возможность оперативно работать снегоуборочной технике, а городу – не застрять в пробках. В целом у нас к работе готовы 318 единиц снегоуборочных авто, а также более 200 тракторов жилищно-эксплуатационных участков", - цитирует Пантелеева пресс-служба.

Также в КГГА проинформировали, что в течение ночи 13 ноября, в связи с ухудшением погодных условий, коммунальщики проводили превентивную обработку дорожного покрытия для предотвращения возникновения скользкости. Так, были обработвны посипальними материалами мосты, путепроводы, спуски и подъемы. За ночь на линию выезжало 117 машин.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября власти Киева приняли решение закрыть въезд в столицу крупногабаритного транспорта из-за снегопада в воскресенье, 13 ноября, с 7:00 до 13:00.