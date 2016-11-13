Из-за непогоды в трех областях Украины ограничили движение грузовиков

Об этом сообщили в Управлении безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины.

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«В связи с ухудшением погодных условий, учитывая возникновение реальной угрозы для участников дорожного движения и с целью недопущения аварийных ситуаций, службами автомобильных дорог принято решение о запрете движения грузовых транспортных средств на автомобильных дорогах государственного значения в пределах Хмельницкой, Львовской, Тернопольской областей», - говорится в сообщении.

Кроме того, отметили в полиции, на территории Ривненской области, в связи с продолжением снегопада, наблюдается затрудненное движение на автомобильной дороге государственного значения «Киев - Чоп». Сотрудники полиции рекомендуют водителям грузовиков остановиться на определенных местах отстоя транспортных средств или объектов дорожного сервиса до окончания непогоды.

На Хмельнитчине к ликвидации снега, который выпал в ночь с 12 на 13 ноября, на дорогах привлекли 274 единиці техники и 140 человек.

"Сейчас нет проблем, связанных с блокированием дорожного движения на трассах. Есть определенные неудобства, которые создают фуры, мешая дорожникам расчищать дороги", – сообщил корреспонденту УНИАН руководитель Службы автомобильных дорог в Хмельницкой области Петр Гнидюк.

Кроме того, по информации областного кризисного центра, больше всего пострадали от стихии северо-восточные районы области, в юго-западных районах пока что наблюдаются осадки в виде дождя. Однако, по прогнозам облгидрометцетра, в ближайшее время непогода придет и сюда.

Национальная полиция просит водителей быть внимательными и осторожными за рулем. Придерживаться безопасной скорости и дистанции, правил парковки (чтобы не мешать работе снегоуборочной техники).

Как сообщал УНИАН, по данным Укргидрометцентра, 14-17 ноября погода изменится по всей территории Украины. В частности, ожидаются сильные снегопады и метели, снежные заносы, мокрый снег с дождем и налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица.