На Буковине в семи районах из-за непогоды полностью прекратили движение транспорта

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Службе автомобильных дорог Черновицкой области, в ведомстве подписано распоряжение о полном закрытии движения транспорта на дорогах общего пользования Путильского, Вижницкого, Сторожинецкого, Кицманского, Глыбоцкого, Герцаевского и Заставнивского районов.

Читайте такжеИз-за непогоды в трех областях Украины ограничили движение грузовиков

«В связи с существенным ухудшением погодных условий (сильный снег, метель, переметы, сильный ветер), с целью сохранения здоровья и жизни участников дорожного движения, недопущения заторов в движении и оперативного расчистка дорог от снега, Службой автомобильных дорог в Черновицкой области принято решение о полном закрытии движения транспортных средств с 18:00 13 ноября на дорогах общего пользования: Путильского, Вижницкого, Сторожинецкого, Кицманского, Глыбоцкого, Герцаевского и Заставновского районов Черновицкой области», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что режим запрета движения на сети дорог общего пользования вводится ориентировочно на одни сутки, до наступления благоприятных погодных условий.