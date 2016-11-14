Из-за снегопада задержки в движении некоторых поездов превышают 3 часа

Об этом сообщает пресс-центр "Укрзализныци".

"Сейчас существенно выбились из графика движения около 10 поездов: №42 Трускавец-Днепропетровск – опоздание на 3 часа. 20 мин., №742 Трускавец-Дарница – на 1 час.26 мин., №743 Дарница-Львов – на 38 мин., №745 Киев-Львов – на 31 мин., №748 Тернополь-Дарница – на 1 час.57 мин., №86 Львов-Новоалексеевка – на 1 час. 05 мин, №74 Львов-Москва и №78 Ковель-Москва – на 1 час.20 мин.", - сообщили в УЗ.

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Железнодорожники расчищают пути и стрелочные переводы от снега и ликвидируют обесточивания на трех участках.

"Снежный покров в Львове, Ивано-Франковске, Тернополе и Сянках достигает 30 см, в Хмельницком – 38 см, Житомире - 20 см, Шепетовке - 50 см. На Юге Украины дождь, температура окружающего воздуха приближается к нулю градусов, что несет угрозу обледенения контактной сети", - рассказали в "Укрзализныци".

Также, на трех участках регионального филиала «Львовская железная дорога» произошло обесточивание. "Так на участке Коломыя-Отыня энергетики уже подали напряжение, но Отыня-Снятын и Козова-Деныхив из-за погодных условий остаются обесточенными", - говорится в сообщении.