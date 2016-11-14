Крупнейшим европейским производителям грузовиков грозит иск на €100 миллиардов за ценовой сговор

Компания Bentham Europe, занимающаяся финансовой поддержкой судебных исков, планирует предоставить средства для потенциального группового иска стоимостью €100 млрд против крупнейших европейских производителей грузовиков — Volvo, Daimler, DAF (Paccar), Iveco (CNH Industrial) и MAN (Volkswagen), — сообщает Reuters.

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Истцами выступают покупатели грузовиков, пострадавшие от существовавшего в течение 14 лет (с 1997 по 2011 год) ценового сговора между этими компаниями. В июле они (кроме MAN, которая предоставила следователям нужную информацию) были оштрафованы европейскими регуляторами на €2,9 млрд за сговор и перекладывание на потребителей стоимости выполнения более жестких требований в отношении вредных выбросов.

По оценке Bentham Europe, за период действия сговора в ЕС было продано 10 млн грузовиков, а цена каждого из них была завышена на €10,5 тыс.

Bentham оговорила, что пока слишком рано говорить о том, какая юридическая фирма займется этим делом и в чьей юрисдикции будет подан иск, передает RNS.

«Bentham намерена донести сведения о наличии возможности вернуть переплату до максимально большого числа приобретших грузовики и позволить жертвам картеля коллективно искать компенсаций», — указывает инвестиционный директор Bentham Europe Джереми Маршалл. По его словам, объем требований в данном случае может оказаться одним из крупнейших для исков, когда-либо возбужденных из-за обнаруженного картельного сговора.

Bentham Europe — СП австралийской IMF Bentham и американского хедж-фонда Elliott Management.