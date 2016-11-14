На Львовщине за сутки спасатели вызволили из снежных заносов более тысячи машин

Во Львовской области за минувшие сутки подразделения спасателей вызволили из снежных заносов на территории области более тысячи транспортных средств, среди которых грузовые и легковые автомобили, автобусы и спецтехника.

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Как сообщили УНИАН в пресс-центре Главного управления ГСЧС во Львовской области, по состоянию на 10:00 понедельника, 14 ноября, подразделения спасателей на автодорогах области оказали помощь 2850 людям и 1120 транспортным средствам, которые попали в снежные заносы.

В частности, вечером 13 ноября возле села Старое Село Пустомытовского района с автотрассы в кювет съехал инкассаторский микроавтобус Volkswagen Т5, на этом же участке дороги возле комплекса «Бухта Викингов» в кювет съехал грейдер, который расчищал дорогу. Пока информации о пострадавших во время ДТП нет.