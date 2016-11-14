На Львовщине за сутки спасатели вызволили из снежных заносов более тысячи машин

11:40, 14 ноября 2016
Транспорт/Связь
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Подразделения спасателей на автодорогах области оказали помощь 2850 людям и 1120 транспортным средствам, которые попали в снежные заносы.

Фото dsns.gov.ua

 Во Львовской области за минувшие сутки подразделения спасателей вызволили из снежных заносов на территории области более тысячи транспортных средств, среди которых грузовые и легковые автомобили, автобусы и спецтехника.

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Как сообщили УНИАН в пресс-центре Главного управления ГСЧС во Львовской области, по состоянию на 10:00 понедельника, 14 ноября, подразделения спасателей на автодорогах области оказали помощь 2850 людям и 1120 транспортным средствам, которые попали в снежные заносы.

В частности, вечером 13 ноября возле села Старое Село Пустомытовского района с автотрассы в кювет съехал инкассаторский микроавтобус Volkswagen Т5, на этом же участке дороги возле комплекса «Бухта Викингов» в кювет съехал грейдер, который расчищал дорогу. Пока информации о пострадавших во время ДТП нет.

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