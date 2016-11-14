Дальнобойщиков предлагают штрафовать за использование летней резины зимой

Министерство инфраструктуры Украины отмечает проблему бесконтрольного движения крупногабаритного автотранспорта на летней и изношенной резине без соответствующих мер реагирования на введенные ограничения движения, в связи с чем инициирует введение штрафов.

"Когда был введен запрет для большегрузного транспорта на движение по автодорогам отдельных областей, то они продолжали движение. Такое традиционное украинское "всем запрещено, а я еще проскочу". Такого больше "я еще проскочу" не будет", - сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на брифинге, добавив, что грузовики в период обильного снегопада осложняли работу техники и препятствовали расчистке дорог.

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"Была огромная проблема, когда эти автомобили двигались в гору, имея летнюю резину, застревали, перекрывали движение для всех видов транспорта. Мало того, осложняли работу техники и препятствовали расчистке дорог. Мной была передана просьба к руководителям областей и полиции, в первую очередь, штрафовать таких водителей по максимальному тарифу и дальше принимать все необходимые меры по расчистке автомагистралей", - сообщил Омелян.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября власти Киева приняли решение закрыть въезд в столицу крупногабаритного транспорта из-за снегопада 13 ноября с 7:00 до 13:00, а также 14 ноября с 6:30. Между тем, некоторые фуры, которые на момент запрета находились в столице, затруднили движение автотранспорта.

13 ноября в Украине из-за сильных снегопадов было ограничено движение крупногабаритного транспорта во Львовской, Житомирской, Тернопольской и Хмельницкой областях.