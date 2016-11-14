Дорожники завершают расчистку местных дорог от снега – министр инфраструктуры

Дорожники завершили расчистку ключевых автодорожных магистралей Украины от снега и в настоящее время завершают работы на дорогах местного значения, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на брифинге.

Он подчеркнул, что в течение 12-14 ноября для ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий на автодороги вышло несколько тысяч дорожников, задействовав около 2,5 тысячи единиц снегоуборочной техники.

"Мы имели снежный шторм по большей части территории Украины. Зацепило 15 украинских областей, причем 10 из них достаточно серьезно. Фактически двое суток "Укравтодор" совместно с другими службами, в первую очередь ГСЧС, боролся со стихией. Было задействовано около 2,5 тысячи единиц техники, несколько тысяч человек", - отметил министр, добавив, что в этот период руководители областей оперативно взяли на себя координацию всех действий на дорогах.

"Это сработало, мы смогли расчистить ключевые автодорожные магистрали Украины, сейчас завершаем работу на дорогах местного значения. Разблокированы все пробки, препятствий для движения пассажирского транспорта нет", – подчеркнул он.

По словам Омеляна, около 30 поездов задержались в пути в среднем от получаса до нескольких часов.

"Хочу обратить внимание, что "Укрзализныця" должна обеспечивать наилучшее движение в таких сложных условиях", - отметил он.

Министр инфраструктуры также отметил, что аэропорты в целом справились с обслуживанием самолетов в непогоду, однако отдельные рейсы были перенесены в аэропорты Киева и Львова, тогда как аэропорты Харькова и Одессы работали в штатном режиме.

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"Были определенные задержки в аэропорту "Борисполь", некоторые рейсы были задержаны на несколько часов. Сейчас взлет и посадка происходят в нормальном режиме, все самолеты проходят обработку, поэтому возможны некоторые задержки. Аэропорт Львова с честью прошел это испытание, на него был первый удар", - подытожил Омелян.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября в Украине из-за сильных снегопадов было ограничено движение крупногабаритного транспорта во Львовской, Житомирской, Тернопольской и Хмельницкой областях, а также в Киеве.

Тем не менее, Министерство инфраструктуры Украины отметило проблему бесконтрольного движения крупногабаритного автотранспорта на летней и изношенной резине без соответствующих мер реагирования на введенные ограничения движения, в связи с чем инициирует введение штрафов.