Канадский авиалайнер избежал столкновения в воздухе с дроном

Никто из 54 пассажиров этого рейса не пострадал, пишет Русская служба Би-Би-Си.

Совет по транспортной безопасности Канады подтвердил, что в понедельник около половины восьмого утра по местному времени в небе над Торонто произошел инцидент, в результате которого получили легкие травмы два члена экипажа авиалайнера.

Читайте также"Опасное сближение": Во Франции самолет Airbus едва избежал столкновения с беспилотником

На высоте около 3 км над озером Онтарио самолет Porter Airlines начал заходить на посадку в аэропорту Билли Бишопа, когда пилоты увидели прямо по курсу объект, который они сначала приняли за воздушный шар.

Они приняли решение резко уйти с курса. Оба пилота самолета уверены, что оказавшимся на пути лайнера объектом был дрон.