Последствия снегопада во Львове: сегодня на маршруты не вышли более 60 автобусов

Во Львове из-за ненадлежащего состояния дорог в связи с недавним снегопадом на городские маршруты сегодня не вышли порядка 60 единиц общественного транспорта, сообщает "112 Украина".

Сообщается, что наиболее сложная ситуация наблюдается в отдаленных от центра микрорайонах, а также на тротуарах - там не успевают расчищать снег.

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"По городу работает около 100 единиц снегоочистительной техники, но они не успевают убрать снег. Большинство дорог пригодны для проезда, однако большинство тротуаров до сих пор в снежных сугробах. Самая сложная ситуация в районах, удаленных от центра. Двух чиновников, руководителей нескольких районов Львова уже уволили за ненадлежащее состояние дорог. На трамвайных и автобусных остановках большие очереди из-за того, что на некоторых маршрутах мало автобусов. Около 100 маршруток не вышли вовремя на маршрут, больше 60 так и не начали курсировать", - сообщает корреспондент.

Как сообщалось, по состоянию на 7:00 15 ноября в Украине без электроснабжения остаются 128 населенных пунктов в 5 областях.

Напомним, в Украине 13 ноября начались сильные снегопады, в результате чего были обесточены 988 населенных пунктов в 11 областях. Местами выпало до 50 см снега. Из-за непогоды отменялись авиарейсы, а 30 поездов шли с задержкой. Все подробности о непогоде в Украине можно прочитать здесь.