В Харькове трамваи №3 и №27 изменят маршрут
16 и 17 ноября с 9:00 до 17:00 движение трамваев по улице Москалевской - на участке от разворотного круга трамваев "Новожаново" до улицы Николая Бажана будет запрещено.
Об этом сообщили в Департаменте инфраструктуры харьковского горсовета.
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Изменения связаны с увеличением объема работ по капитальному ремонту трамвайных путей. Ранее планировалось, что трамваи будут курсировать по измененным маршрутам 14 и 15 ноября.
В течение следующих двух дней трамваи будут ездить следующим образом.
Трамвай №3: разворотный круг «Залютино» - ул. Полтавский Шлях - ул. Конева - ул. Москалевская - ул. Николая Бажана - ЖК «Новоселовка»;
Трамвай №27: ЖК «Салтовское» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - ул. Москалевская - ул. Николая Бажана - ЖК «Новоселовка».