В Харькове трамваи №3 и №27 изменят маршрут

Об этом сообщили в Департаменте инфраструктуры харьковского горсовета.

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Изменения связаны с увеличением объема работ по капитальному ремонту трамвайных путей. Ранее планировалось, что трамваи будут курсировать по измененным маршрутам 14 и 15 ноября.

В течение следующих двух дней трамваи будут ездить следующим образом.

Трамвай №3: разворотный круг «Залютино» - ул. Полтавский Шлях - ул. Конева - ул. Москалевская - ул. Николая Бажана - ЖК «Новоселовка»;

Трамвай №27: ЖК «Салтовское» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - ул. Москалевская - ул. Николая Бажана - ЖК «Новоселовка».