ФРГ может оказать помощь Opel

Правительство Германии, возможно, окажет помощь Opel, но это не означает, что оно автоматически готово помогать всем остальным автопроизводителям, сказал министр финансов страны Пеер Штайнбрюк в интервью радио Deutschlandfunk.

"Правительству придется помочь в решении возможных проблем Opel, если под вопросом окажутся 25.000 рабочих мест и судьба поставщиков", - сказал Штайнбрюк, отметив, однако, что если и другие автомобильные компании обратятся за помощью, каждый случай будет рассматриваться индивидуально, передает k2kapital.

В прошедшую пятницу Opel попросил финансовых гарантий у федерального и земельных правительств Германии, став первым европейским автопроизводителем, обратившимся за государственной поддержкой. Компания является подразделением американского автогиганта General Motors Corp, который, по мнению многих аналитиков, стоит на грани банкротства.

Opel насчитывает 25.000 сотрудников на четырех предприятиях в Германии. Руководство компании встречается с канцлером Ангелой Меркель позже в понедельник, а во вторник, 18 ноября представители министерства финансов, министерства экономики и земельных правительств будут обсуждать проблемы автомобильной промышленности страны в целом.

Резкий спад продаж автомобилей вследствие мирового финансового кризиса может существенно отразиться на экономике Германии, где почти 20% работающих заняты в автомобильной индустрии и сопутствующих отраслях.