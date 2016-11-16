На украинско-польской границе в очередях стоят 1160 автомобилей

В частности, вблизи пунктов пропуска «Рава-Русская» своей очереди ожидают 300 единиц автотранспорта.

На пунктах пропуска украинско-польской границы в очередях стоят 1160 автомобилей. Читайте такжеЛьвовских таможенников подозревают в подделке документов: помогли ввезти 10 тысяч авто без уплаты пошлины Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины. В частности, вблизи пунктов пропуска «Рава-Русская» своей очереди ожидают 300 единиц автотранспорта, «Устилуг» - 250, «Краковец» - 220, «Ягодин авто» - 140, «Угринов» - 120, «Грушев» - 70, «Шегини» - 60. На границе со Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой автомобильные очереди на пунктах пропуска не зафиксированы.

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