"Укравтодор" будет отбирать глав облавтодоров на конкурсной основе

Государственное агентство автомобильных дорог Украины "Укравтодор" совместно с государственной акционерной компанией "Автомобильные дороги Украины" приняло решение отбирать руководителей облавтодоров на конкурсной основе, первый отбор будет объявлен до конца текущей недели на пост главы Николаевского филиала.

Согласно сообщению пресс-службы компании "Автомобильные дороги Украины", 16 ноября компания сформировала независимую конкурсную комиссию, которая будет заниматься проверкой кандидатов на руководящие посты в региональных подразделениях. В частности, в состав конкурсной комиссии вошли один представитель от "Укравтодора" и по два представителя от акционерной госкомпании и общественности.

"С сегодняшнего дня руководители облавтодоров будут избираться только по итогам конкурса. Комиссия будет детально проверять резюме, биографию и опыт каждого претендента на должность. Все кандидаты должны сдать профильный экзамен, которым покажут свои реальные знания и навыки и докажут, что они действительно справятся с тяжелой работой руководителя облавтодора", - цитирует пресс-служба председателя компании Артема Гриненко.

В сообщении подчеркивается, что данное решение было принято совместно с новым главой "Укравтодора" Славомиром Новаком, а министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян поддержал данную инициативу.

В пресс-службе добавили, что над разработкой алгоритма открытого проведения конкурного отбора на руководящие вакантные должности компания работала почти месяц.

В сообщении отмечается, что объявления о поиске руководителей дочерних предприятий госкомпании будут размещены уже на этой неделе на официальном сайте компании, в частности, это будут объявления о поиске кандидатов на посты руководителей Николаевского облавтодора и Путевого ремонтно-строительного управления №100. При этом в компании не исключают проведения некоторых этапов отбора в режиме онлайн трансляции.

"Нам очень нужны эффективные, опытные, а главное, честные руководители дочерних предприятий ГАК. Мы должны перевернуть страницу истории дорожной отрасли, когда на эти должности, под давлением чиновников, ставили людей с сомнительной репутацией", - подытожил Гриненко.

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Как сообщал УНИАН, 7 октября Нацполиция Украины в Николаевской области открыла уголовное производство по факту вымогательства взятки директором госпредприятия "Николаевский облавтодор" Вячеславом Шуличенко.

В этой связи Мининфраструктуры отстранило от должности Шуличенко и направило свою дополнительную служебную проверку. Кроме того, в министерстве подчеркивали, что Николаевская область имеет наихудшие показатели по ремонту дорог.

Ранее "Укравтодор" начал системный аудит выполнения дорожных работ по всей Украине. В результате выявленных нарушений были уволены начальники Служб автодорог в Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Донецкой и Черкасской областях.

Новый глава "Укравтодора" Славомир Новак заявил о намерении увольнять руководителей региональных филиалов за ненадлежащую подготовку дорожного хозяйства к зимнему сезону