"Укрзализныця" намерена закупить 60 тысяч тонн дизтоплива

Филиал "Центр обеспечения производства" Публичной акционерной компании "Укрзализныця" намерен в ближайшее время заключить договоры на поставку 60 тысяч тонн дизельного топлива, что позволит пополнить запасы горючего для нужд железных дорог на 70 дней.

Об этом сообщили в пресс-службе "Центра обеспечения производства" со ссылкой на заместителя начальника филиала "Укрзализныци" Сергея Иванчу.

"Укрзализныця" намерена заключить договоры на закупку 60 тысяч тонн дизтоплива. Этого объема хватит более чем на 70 дней стабильной работы железнодорожной отрасли. Топливо будет использовано для пассажирских и грузовых перевозок в текущем году, а часть направлена на формирование стратегического запаса", - цитирует пресс-служба замначальника филиала.

В частности, 15 ноября состоялось раскрытие предложений участников двух тендеров, каждый из которых предусматривает закупку 10 тысяч тонн горючего. В течение 16 и 17 ноября состоится раскрытие предложений участников еще двух тендеров, объем закупки каждого составляет 20 тысяч тонн.

В сообщении отмечается, что все тендеры проходят по новым правилам, так как ранее "Укрзализныця" упростила требования к участникам. Отныне компании-участнику достаточно подать ценовое предложение, а также гарантию, что документы, подтверждающие соответствие топлива техническим требованиям, будут предоставлены при поставке товара в случае победы.

В пресс-службе добавили, что это нововведение уже положительно повлияло на увеличение количества участников: в одном из тендеров подано шесть предложений, в другом - восемь.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 10 ноября филиал "Центр обеспечения производства" объявил через электронную площадку системы госзакупок Prozorro шесть тендеров на закупку дизельного топлива в объеме 75 тысяч тонн с предполагаемой ценой закупки около 1,5 миллиарда гривень, которого будет достаточно для стабильной работы ж/д транспорта в течение первых трех месяцев 2017 года.

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В конце сентября Кабинет министров обязал Агентство государственного резерва Украины одолжить "Укрзализныце" 9 тысяч тонн дизельного топлива на возвратной основе.

В течении этого года "Укрзализныце" поставляли дизельное топливо четыре компании - "ВОГ Аэро Джет", входящая в украинскую финансово-промышленную группу компаний "Континиум", "ОККО-Бизнес Контракт" и "Торговый Дом "Сокар Украина" и "Элемент нефть". Последний летом 2016 года впервые выиграл тендер на поставку железным дорогам более 14 тысяч тонн дизтоплива, который пыталась обжаловать "Вог Аэро Джет".

Ранее "Укрзализныця" сообщила о планах предоставить иностранным компаниям возможность участия в тендерных закупках дизельного топлива, потребность компании в котором достигает 300 тысяч тонн в год.