Генштаб ВСУ разрешил мобильным операторам запустить 3G-сеть в Запорожье

Об этом сообщила пресс-служба государственного предприятия «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР).

«Сегодня УГЦР получил соглашение Генерального штаба Вооруженных Сил Украины на использование базовых станций 3G в Запорожье», - приводятся в сообщении слова исполнительного директора госпредприятия Вадима Гулько.

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По его словам, мобильные операторы смогут получить необходимые выводы и разрешения на запуск 3G в Запорожье 17 ноября.

Как сообщал УНИАН, крупнейшие операторы мобильной связи готовы были запустить 3G-сеть в Запорожье, однако существовали ограничения по использованию частот только для нужд военных.

По состоянию на 16 ноября 3G-связь украинских мобильных операторов не запущена в трех областных центрах - Житомире, Черкассах и Запорожье. Запуск в этих городах сети 3G возможен только после проведения Генштабом ВСУ соответствующей конверсии частот.