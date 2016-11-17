Генштаб ВСУ разрешил мобильным операторам запустить 3G-сеть в Запорожье
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины согласовал использование операторами мобильной связи базовых станций 3G в Запорожье
Об этом сообщила пресс-служба государственного предприятия «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР).
«Сегодня УГЦР получил соглашение Генерального штаба Вооруженных Сил Украины на использование базовых станций 3G в Запорожье», - приводятся в сообщении слова исполнительного директора госпредприятия Вадима Гулько.
Читайте такжеВ Японии в 2020 году запустят мобильную связь пятого поколения
По его словам, мобильные операторы смогут получить необходимые выводы и разрешения на запуск 3G в Запорожье 17 ноября.
Как сообщал УНИАН, крупнейшие операторы мобильной связи готовы были запустить 3G-сеть в Запорожье, однако существовали ограничения по использованию частот только для нужд военных.
По состоянию на 16 ноября 3G-связь украинских мобильных операторов не запущена в трех областных центрах - Житомире, Черкассах и Запорожье. Запуск в этих городах сети 3G возможен только после проведения Генштабом ВСУ соответствующей конверсии частот.