Украинский самолет-гигант "Мрия" перевез рекордный груз (видео)

Это второй по весу рекордный моногруз из когда-либо перевезенных самолетом и рекордный груз для Южной Америки, сообщает ЦТС со ссылкой на издание La Tercera.

Отмечается, что это был первый визит Ан-225 в Чили.

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Отметим, что рекордный моногруз "Мрия" доставила в 2009 году - 187,6 тонн. Генератор весом 174 тонны, "одетый" в специальную конструкцию весом 13,6 тонн, был перевезен из Франкфурта в Ереван. При этом вес максимального груза, который "Мрия" перевезла в 2004 году, равен 247 тоннам, но это был не моногруз. Тогда самолет доставил несколько единиц строительной техники.

Как сообщал УНИАН, в Бразилии с восторгом встречали украинский самолет-гигант "Мрия". АН-225 приземлился в бразильском аэропорту Виракопос/Кампинас 14 ноября.

Справка УНИАН. Ан-225 «Мрия» создан киевским Конструкторским бюро имени Антонова. Свой первый полет самолет совершил в 1988 году. С тех пор «Мрия» остается самым крупным и самым мощным в мире транспортным самолетом.